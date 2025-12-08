Nelle Marche l’assalto alla neve Si scia sui Sibillini rebus Ascoli

Ponte dell’Immacolata sugli sci e sotto il sole nelle Marche, ma non ovunque. Piste aperte a macchia di leopardo, pronte ad accogliere il prevedibile assedio di turisti e sciatori: quasi tutte sul versante maceratese dei monti Sibillini, non nell’Ascolano (monte Piselli), idem nel Pesarese, dove il problema non sono gli impianti (aperti), ma la poca neve in quota dopo la sfuriata di novembre. "Sta andando bene a Bolognola (Macerata) – aveva detto sabato, nel primo dei tre giorni del ponte, il gestore Francesco Cangiotti –. Anche in settimana c’è stata una buona affluenza". A Bolognola aperte le sciovie Pintura 1, 2 e Castelmanardo, i tappeti Scoiattolo e Madonnina con le piste 1 Marchigiana, 3 Intermedia, 4 Camoscio, 5 Faggio, 6 Castelmanardo, 7 Sbancamento, 12 campo scuola Scoiattolo, oltre all’area slittini Madonnina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nelle Marche l’assalto alla neve. Si scia sui Sibillini, rebus Ascoli

