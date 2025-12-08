Nefrologo Roberto Palumbo arrestato in flagranza per corruzione primario del Sant' Eugenio ha intascato tangente da 3mila € è ai domiciliari
Ai domiciliari anche l'imprenditore Maurizio Terra, accusato di aver consegnato la tangente a Palumbo Il nefrologo Roberto Palumbo è stato arrestato in flagranza per corruzione. Il primario dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma è accusato di aver intascato una tangente in contanti da 3mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Roberto Palumbo e Maurizio Terra colti in flagranza dalla polizia di Stato mentre, in macchina, si verificava un passaggio di denaro. Il nefrologo, secondo l'accusa, indirizzava pazienti in dialisi alle strutture dell'imprenditore
Intasca una mazzetta da un imprenditore, arrestato con l'accusa di corruzione il primario del reparto di Nefrologia del Sant'Eugenio di Roma, Roberto Palumbo. Nell'indagine coinvolte 12 persone #ANSA
Primario del Sant’Eugenio arrestato: 700mila euro per favorire cliniche private, minacce a chi non pagava - Roberto Palumbo è stato denunciato da un imprenditore che ha dichiarato di essere stato costretto a pagare 700mila euro al primario del Sant'Eugenio tra ... Come scrive fanpage.it