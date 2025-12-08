Nefrologo Roberto Palumbo arrestato in flagranza per corruzione primario del Sant' Eugenio ha intascato tangente da 3mila € è ai domiciliari

Ai domiciliari anche l'imprenditore Maurizio Terra, accusato di aver consegnato la tangente a Palumbo Il nefrologo Roberto Palumbo è stato arrestato in flagranza per corruzione. Il primario dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma è accusato di aver intascato una tangente in contanti da 3mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

nefrologo roberto palumbo arrestatoPrimario del Sant’Eugenio arrestato: 700mila euro per favorire cliniche private, minacce a chi non pagava - Roberto Palumbo è stato denunciato da un imprenditore che ha dichiarato di essere stato costretto a pagare 700mila euro al primario del Sant'Eugenio tra ... Come scrive fanpage.it

