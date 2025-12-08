Natale Senza Confini | sette spettacoli per un Natale di comunità incontro e dialogo

Dal 12 al 28 dicembre 2025, nella Chiesa di Santa Croce al Purgatorio a Napoli (Piazza Mercato), la Fondazione Il Canto di Virgilio presenta una rassegna di teatro, musica, danza e poesia promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell'ambito della rassegna “Altri Natali 2025”. Sono sette gli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

