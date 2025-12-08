Natale piazza gremita per l' accensione dell' albero ' green'

Genovatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione dell'Immacolata, piazza De Ferrari ha riscosso grande affluenza per l'accensione dell'albero di Natale, quest'anno caratterizzato da un approccio più sostenibile e 'green'. L'evento, ormai tradizionale, richiama ogni anno numerosi cittadini e visitatori, creando un'atmosfera festosa e coinvolgente nel cuore della città.

Come da tradizione, il giorno dell'Immacolata si è tenuta la cerimonia di accensione dell'albero di Natale in piazza De Ferrari. Un albero di 16 metri, decorato con 100 sfere argento e oro, puntale a stella tridimensionale e un totale di 200mila led a basso consumo, che illuminano albero e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

natale piazza gremita accensioneAlbero di Natale 2025 a Genova: si sono accese le luci in piazza de Ferrari - Dopo giorni di polemiche, l'albero di Natale in piazza De Ferrari si è finalmente acceso. Da mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Natale Piazza Gremita Accensione