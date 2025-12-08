Natale nella valle incantata

La magia del Natale si diffonde come un abbraccio caldo in Alta Valtaro e Valceno, sull'Appennino parmense, dove la prima neve ha già iniziato a imbiancare i borghi medievali e i sentieri di montagna. In questo dinamico ed accogliente territorio di Visit Emilia - che comprende le province di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it