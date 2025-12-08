Natale all’Auditorium accese le luci in Cavea | duemila persone per l’albero e i gospel

Il Natale allAuditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” si è ufficialmente acceso. Stasera, davanti a oltre duemila persone, la Cavea ha fatto da scenario all’accensione del grande albero di Natale, tra cori gospel, luci spettacolari e videomapping.Sul palco l’Amazing Grace Gospel Choir e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

