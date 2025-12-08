Natale alla Torretta Valadier | esposizioni artisti e scuole protagonisti il 13 e 14 dicembre

Roma – Alla Torretta Valadier il Natale arriva in anticipo con due giornate interamente dedicate all’arte e all’artigianato. Sabato 13 e domenica 14 dicembre, dalle 11 alle 16, l’associazione culturale Non Solo Roma, guidata da Michela Draghetti, porterà all’interno del monumento storico una rassegna di opere realizzate da artigiani, artisti e realtà del territorio. Un’occasione per vivere Ponte Milvio non solo come luogo simbolo della Capitale, ma anche come spazio culturale capace di accogliere creatività, manualità e percorsi artistici diversi. La manifestazione accoglierà ceramiche, quadri, candele artigianali, accessori e libri a tema natalizio e non solo, offrendo ai visitatori un viaggio nella produzione artistica locale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it