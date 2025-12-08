Natale a Veroli

Il Natale a Veroli offre un ricco calendario di eventi dal dicembre a gennaio, coinvolgendo il centro storico e le contrade con musica, teatro, cultura, sport e spettacoli per tutte le età. Un'occasione per vivere la magia delle festività attraverso appuntamenti tradizionali e momenti di convivialità, rendendo la città un luogo di festa e condivisione.

La Città di Veroli presenta il programma “”, un cartellone ricco e partecipato che, dal mese di dicembre fino a gennaio, porterà nel Centro storico e nelle contrade musica, teatro, cultura, sport, spettacoli per famiglie e appuntamenti della tradizione. Un mese di iniziative reso. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Scopri altri approfondimenti

Bellissimo pomeriggio in compagnia di Babbo Natale a San Leucio. Voglio ringraziare il fantastico gruppo del Circolo Aonio Paleario, l'amministrazione comunale di Veroli, in modo particolare il sindaco Germano Caperna, il vicesindaco Francesca Cerquozzi - facebook.com Vai su Facebook

Natale a Veroli, spettacoli itineranti, cori gospel e mercatini - Un cartellone ricco in occasione delle festività natalizie, che vedrà numerose iniziative. Scrive ciociariaoggi.it