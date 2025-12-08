Natale a Riccione un tripudio di luci e folla per l’accensione dell’albero

A Riccione, l’atmosfera natalizia si accende con luci sfavillanti e affollamenti in centro, segnando l’inizio delle festività. L’evento principale è stato l’accensione dell’albero di Natale sul ponte di viale Dante, accompagnato dall’inaugurazione del presepe artistico sulle imbarcazioni storiche, tra cui la Saviolina, creando un’atmosfera magica e coinvolgente.

Riccione, 8 dicembre 2025 – Grande folla in centro e file di auto nelle strade a Riccione per l'accensione dell'albero di Natale, sul ponte di viale Dante e per l'inaugurazione del presepe che il Comune quest'anno ha allestito con le sue statue artistiche sulle imbarcazioni storiche, compresa la Saviolina, tra un tripudio di luci. La città è così entrata in pieno clima natalizio e con buone prospettive anche sul fronte turistico. Le prenotazioni non deludono, lo conferma anche il direttore di Federalberghi Luca Cevoli: "L'occupazione sta andando molto bene, viaggia con due punti e mezzo in più rispetto l'anno scorso.

