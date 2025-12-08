Natale a Pastena

Pastena si prepara a vivere il Natale con un ricco calendario di eventi, tra Babbo Natale, presepi e ricordi d’infanzia. Con il patrocinio della Regione Lazio e l’impegno dell’Amministrazione comunale, la città si anima di atmosfere festive, offrendo momenti di festa e tradizione per residenti e visitatori.

Pastena si accende di Natale: tra Babbo Natale, presepi e sapori di infanzia Un calendario di eventi con il patrocinio della Regione Lazio e l’impegno dell’Amministrazione comunaleIl Comune di Pastena, guidato dal Sindaco Angelo D’Ovidio, con il patrocinio della Regione Lazio e il coinvolgimento. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

