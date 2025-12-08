Natale 2025 | il percorso dei presepi tra Pisa e i suoi borghi
Pochi giorni fa è stato presentato il circuito presepiale ‘Terre di Presepi’ da Associazione Nazionale Città dei Presepi insieme a Confcommercio Provincia di Pisa. Si tratta dell’itinerario presepiale più lungo d’Italia, proposto dall’associazione, che rappresenta la proposta per la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Verso il Natale: un percorso tra arte e fede Museo diocesano di arte sacra (Feltre), 6, 13 e 20 dicembre 2025 dalle 16:30 Tre sabati, tre tappe, un'unica attesa al Museo Diocesano Belluno-Feltre https://www.beweb.chiesacattolica.it/notizie/3297/Verso+il+ - facebook.com Vai su Facebook
NATALE 2025, A RAPOLANO TERME È TEMPO DI PRESEPI - “War is over”: le parole dell’immortale canzone Hapy Xmas di John Lennon sono l’ideale sottofondo musicale al calendario degli eventi di Natale a Rapolano Terme, promosso dall’amministrazione in colla ... Come scrive oksiena.it