Natale 2025 | il percorso dei presepi tra Pisa e i suoi borghi

Pisatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo esplora il percorso dei presepi tra Pisa e i suoi borghi in occasione di Natale 2025, evidenziando il circuito ‘Terre di Presepi’ promosso dall'Associazione Nazionale Città dei Presepi e Confcommercio Provincia di Pisa. Un itinerario che celebra le tradizioni natalizie e l'arte presepiale nella regione, valorizzando il patrimonio culturale locale.

Pochi giorni fa è stato presentato il circuito presepiale ‘Terre di Presepi’ da Associazione Nazionale Città dei Presepi insieme a Confcommercio Provincia di Pisa. Si tratta dell’itinerario presepiale più lungo d’Italia, proposto dall’associazione, che rappresenta la proposta per la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

