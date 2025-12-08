Natale 2025 il momento dell' accensione dell' albero a Piazza del Popolo

Il 8 dicembre 2025, a Piazza del Popolo a Roma, si è acceso il grande albero natalizio, illuminato da oltre 100mila led forniti da Acea. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, con il countdown guidato da Noemi e il sindaco Roberto Gualtieri, che ha ringraziato la comunità per un anno speciale segnato dal Giubileo.

(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2025 Si è acceso l'immenso albero di Natale di Piazza del Popolo a Roma, illuminato da oltre 100mila led di Acea, davanti a migliaia di persone accorse per il countdown guidato da Noemi insieme al sindaco Roberto Gualtieri, che ha ringraziato i cittadini per un anno speciale segnato dal Giubileo. Tra cori gospel e un'atmosfera festosa, la piazza si è riempita rapidamente di visitatori intenti a scattare foto e video. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Natale 2025, il momento dell'accensione dell'albero a Piazza del Popolo

