Natale 2025 | i presepi da non perdere a Latina e provincia
Anche in provincia di Latina il Natale si accende ogni anno di una luce speciale, quella dei presepi, che animano borghi, chiese, città ed edifici storici trasformando i territori in una grande mostra della tradizione. Dalle scene artigianali realizzate con materiali poveri alle installazioni. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La magia del Natale in Friuli Venezia Giulia Mercatini, presepi, villaggi natalizi, atmosfere luminose e appuntamenti per grandi e piccoli: in tutta la regione il Natale prende forma tra tradizioni, paesaggi e momenti da vivere insieme. ? Dalle natività a ciel - facebook.com Vai su Facebook
Natale 2025 a Roma, cosa fare: eventi da non perdere - Dalle piazze illuminate, gli alberi addobbati in giro per la città e dai presepi secolari alla Messa di mezzanotte nella Basilica di San Pietro, il Natale a Roma è uno dei più magici d'Italia. Scrive tg24.sky.it