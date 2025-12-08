Natale 2025 a Perugia | il Rettore Massimiliano Marianelli accompagna la comunità universitaria nelle feste

Con l’avvicinarsi del Natale 2025, molti studenti fuori sede torneranno nelle proprie città per trascorrere le feste con familiari e amici. Altri, invece, resteranno a Perugia, pronti a vivere la magia del Natale in un’atmosfera accogliente, che l’Università degli Studi di Perugia offre con le sue tradizioni e iniziative culturali. Tra i momenti più attesi c’è il Concerto di Natale, in programma il 16 dicembre alle ore 21, durante il quale il Rettore Massimiliano Marianelli terrà il suo primo saluto festivo del sessennio. Sarà un’occasione significativa, che vedrà la comunità universitaria riunita per celebrare insieme il periodo natalizio, condividendo la lunga tradizione culturale e accademica dell’Ateneo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

