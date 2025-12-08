Naso spaccato e ferite alla tempia | violenta lite in strada a Fenegrò
Notte di violenza a Fenegrò quella appena trascorsa, con una rissa esplosa in strada verso le 23.30 di ieri, domenica 7 dicembre, in via Roma non lontano da un bar del paese.Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe iniziato quando un uomo di origine marocchina, classe 1991 già noto alle. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Un ragazzino finito in ospedale con un trauma cranico, l'altro con il naso spaccato. Tutto per un paio di scarpe di marca e un cellulare. E' successo a Gallarate - facebook.com Vai su Facebook