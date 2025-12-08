Un nuovo progetto che ribalta la prospettiva sulla disabilità e promuove autonomia, partecipazione e responsabilità. L’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” di Agazzi e la onlus PB73 hanno dato vita a VolontAbili, un percorso che mira a valorizzare il contributo diretto delle persone con disabilità come risorsa sociale e non solo come destinatarie di servizi. L’iniziativa coinvolgerà due utenti della Comunità Alloggio Protetta “Il Ramo”, in via Aliotti, che diventeranno volontari presso il Charity Shop “San Lorentino”, lo spazio solidale di via Garibaldi gestito da PB73. Qui prenderanno parte alle attività di raccolta fondi, riuso e supporto sociale con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto a persone e famiglie in difficoltà. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Nasce VolontAbili: persone con disabilità da utenti a volontari attivi nella comunità