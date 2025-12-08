Nasce bimba bionda e con occhi azzurri da genitori cinesi | il DNA svela un segreto e i social impazziscono FOTO

Cosa succederebbe se vi aspettaste un figlio con le vostre stesse caratteristiche fisiche e invece vi ritrovaste con una bambina bionda e con gli occhi azzurri? È quello che è successo a una coppia di Yancheng, nella provincia cinese di Jiangsu, protagonista di una storia che sta facendo il giro del mondo per la sua rarità scientifica. I due genitori, entrambi con capelli e occhi scuri, erano convinti che anche la loro figlia avrebbe avuto lo stesso aspetto. Quando Guojiang è nata nel maggio 2022, inizialmente sembrava una normale bambina cinese, ma a otto mesi i suoi occhi hanno iniziato a diventare azzurri e dopo il primo compleanno i capelli si sono trasformati in riccioli dorati. 🔗 Leggi su Cultweb.it

