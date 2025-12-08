Napoli weekend dell’Immacolata da record | centro storico invaso dai turisti

Turismo da record nel centro cittadino di Napoli nel weekend dellImmacolata. Registrate in città circa 450mila presenza, con eventi che richiamano visitatori da tutta Italia e una città che continua a crescere nel panorama turistico internazionale.   Le strade del centro sono piene ma gli . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

170 mila turisti in weekend Napoli, anche effetto opera di Pesce - Dall'Osservatorio turistico urbano del Comune di Napoli arrivano i primi dati di un weekend che segna un nuovo record di presenze: 170 mila per quattro notti. ansa.it scrive

