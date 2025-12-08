Napoli vince e convince … Juve dominata

Il Napoli si impone con autorità, dimostrando una performance convincente contro la Juventus. La squadra partenopea ha messo in mostra un gioco brillante, una strategia tattica solida e una condizione atletica eccezionale, confermando di essere sulla strada giusta per affrontare la stagione.

Ieri il Napoli, semmai ci fosse stato bisogno, ha dimostrato di aver intrapreso la giusta strada, una strada fatta di chiarezza tattica, le giuste motivazioni, bel gioco e finalmente una condizione atletica a dir poco straripante. Antonio Conte dà una lezione di gioco a uno Spalletti confuso, che ancora non ha preso le redini della sua squadra in mano. In particolare, il Napoli è sembrato più vivo, più determinato, con più qualità sia sulle fasce che in difesa nonostante le tante assenze che caratterizzavano entrambe le rose. La partita.. La partita di ieri sera — Napoli-Juventus — è stata molto più di un match: è stato un crocevia. 🔗 Leggi su Parlami.eu