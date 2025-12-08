Napoli vince e convince … Juve dominata
Il Napoli si impone con autorità, dimostrando una performance convincente contro la Juventus. La squadra partenopea ha messo in mostra un gioco brillante, una strategia tattica solida e una condizione atletica eccezionale, confermando di essere sulla strada giusta per affrontare la stagione.
Ieri il Napoli, semmai ci fosse stato bisogno, ha dimostrato di aver intrapreso la giusta strada, una strada fatta di chiarezza tattica, le giuste motivazioni, bel gioco e finalmente una condizione atletica a dir poco straripante. Antonio Conte dà una lezione di gioco a uno Spalletti confuso, che ancora non ha preso le redini della sua squadra in mano. In particolare, il Napoli è sembrato più vivo, più determinato, con più qualità sia sulle fasce che in difesa nonostante le tante assenze che caratterizzavano entrambe le rose. La partita.. La partita di ieri sera — Napoli-Juventus — è stata molto più di un match: è stato un crocevia. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Altre letture consigliate
#Calcio #SerieA Nella 14esima giornata, il Napoli vince 2 -1 contro la Juve e si riporta da solo al comando. Cade ancora la Roma, 1-0 a Cagliari, 1-1 in Lazio-Bologna, la Cremonese supera 2-0 il Lecce. Oggi Pisa-Parma, Udinese-Genoa e Torino-Milan Fot Vai su X
#lapanciadeltifoso napoletano Il Napoli vince una partita importantissima. La dedichiamo a Roberto Cossettini, amico e fratello tifoso dell' Udinese. Lega Serie A giornata 14 / 7 dicembre 2025 #NapoliJuventus 2-1 Vai su Facebook
Inter fa il vuoto in quota scudetto, Napoli-Milan staccate. Spalletti vince, ma la Juventus non convince i bookmaker - Il Milan con Pavlovic e Maignan manda un segnale forte alla Roma e alle pretendenti per lo scudetto, l'Inter vince al 94° grazie all'autogol di Frese: le milanesi raggiungono i Gasperini boys e vanno ... Lo riporta affaritaliani.it