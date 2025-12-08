Napoli storie in pellicola | libri comunità e digitale a Porta Capuana

A Porta Capuana, Napoli, si sviluppa un progetto che unisce libri, comunità e tecnologia digitale. In questo quartiere, le storie si trasformano, passando dalla carta allo schermo, creando un ponte tra memoria storica e innovazione, coinvolgendo attivamente la vita di strada e le relazioni locali.

Tra le mura di Porta Capuana, i libri smettono di restare sulla pagina e cercano lo schermo, intrecciando memoria, futuro digitale e vita di quartiere. Dal cuore del centro storico di Napoli nasce così un percorso che unisce cinema, editoria e ricerca sociale, trasformando per alcuni giorni Lanificio25 in un laboratorio condiviso. Comunità aumentate tra . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Napoli, storie in pellicola: libri, comunità e digitale a Porta Capuana

Argomenti simili trattati di recente

? “Le stagioni a Napoli un’emozione tremenda. Le belle storie hanno il potere dell’immortalità” Vai su Facebook

'Pagine in Movimento' a Napoli, rassegna dai libri al cinema - Trent'anni fa, il 9 dicembre del 1995 a Berlino, il Centro storico di Napoli venne iscritto alla Lista del Patrimonio Unesco: celebra questa data, dal 9 al 13 dicembre, "Pagine in Movimento. Si legge su ansa.it