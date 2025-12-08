Rrhamani: “Abbiamo preparato la partita per giocare contro una punta”. Al termine della gara vinta contro la Juventus, il difensore del Napoli Amir Rrahmani è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole: Rrhamani: non siamo mai stati in difficoltà. “Qualsiasi vittoria è sempre importante. Non siamo mai stati in difficoltà. Chi sta giocando ora sta facendo bene. Oggi abbiamo giocato contro una grande squadra che lotta per la parte alta della classifica, per questo vittoria ancora più importante”. Ora ci sarà la gara di Champions a Lisbona. “Ora dobbiamo goderci questa vittoria, perché abbiamo sofferto ma meritato. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Napoli, Rrhamani: “La partita con la Juve è stata identica come quella contro l’Atalanta”