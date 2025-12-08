Napoli Racing Show un business da oltre 2 milioni di euro
Sono oltre 40mila gli spettatori arrivati al Napoli Racing Show, nelle prime 36ore di evento, venuti ad applaudire i pluricampioni mondiali ed europei, come Vito Postiglione, Piero Nappi, Rosario Iaquinta, Angelo Lombardo, Paolo Gagliardini a bordo di bolidi mozzafiato, quali Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Porsche, i prestigiosi prototipi e i velocissimi Kart. Una kermesse di livello internazionale che prevede un indotto da oltre 2 milioni di euro in soli tre giorni di evento. “Il Napoli Racing Show rappresenta un salto di qualità per tutta la città di Napoli che si candida a diventare protagonista del motorsport in tutto il mediterraneo” afferma Pasquale Cilento, fiduciario Aci Sport Campania. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
News recenti che potrebbero piacerti
RacingLife.it . . NAPOLI RACING SHOW: VITTORIA IN FINALE E SORRISI PER LUIGI VINACCIA Il decano delle corse si è detto entusiasta per la formula del Napoli Racing Show ed ha sferrato la zampata nella gara clou del gruppo Sport Car 2000. L’intervista - facebook.com Vai su Facebook
Napoli Racing Show, il lungomare diventa un circuito automobilistico. Organizzatori: "Ci sono presupposti per ospitare qui Formula E" #ANSAmotori #ANSA Vai su X
Napoli Racing Show, il lungomare diventa un circuito automobilistico - Parte con il pienone il Napoli Racing Show, l'evento motoristico che fino a domani, 8 dicembre, trasformerà il lungomare partenopeo in un circuito automobilistico. Segnala ansa.it