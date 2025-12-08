Napoli quando torna Lukaku | c’è l’annuncio sul possibile rientro

Il Napoli si prepara al ritorno di Romelu Lukaku, con un annuncio che alimenta l’entusiasmo dei tifosi. Dopo un periodo difficile, le ultime vittorie hanno segnato una ripresa positiva per gli azzurri, che ora attendono con fiducia il possibile rientro del calciatore belga, simbolo di una squadra in crescita e pronta a puntare lontano.

Il Napoli ha definitivamente lasciato alle spalle il momento buio prima della sosta. Le vittorie con Atalanta, Roma e Juventus hanno confermato come gli azzurri si stiano ritrovati. Ora, però, a tenere banco è il tema infortuni. I campioni d'Italia sembrano perseguitati dalla sfortuna, con lo score di almeno un infortunio a settimana. Si spera, dunque, di poter presto riavere a disposizione gli azzurri a box, a partire da Romelu Lukaku. Quando tornerà in campo il belga? Si avvicina il rientro di Lukaku: il Napoli vuole portarlo in panchina già con il Benfica. Nelle scorse settimane si era parlato di una possibile convocazione di Lukaku già con la Roma.