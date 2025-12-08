Napoli protagonista a sorpresa | i numeri premiano un azzurro passato sottotraccia

La partita tra Napoli e Juventus ha offerto una serie di spunti tattici che confermano la crescita di Sam Beukema, ormai stabilmente al centro del progetto tecnico del Napoli. Il difensore olandese ha guidato la manovra con numeri che lo collocano ai vertici di diverse statistiche interne alla gara. Beukema domina le voci statistiche. I dati raccolti dopo la sfida con la Juventus mostrano il peso del lavoro svolto da Beukema nella costruzione del gioco del Napoli. Il giocatore olandese è infatti primo nel match per passaggi nell’ultimo terzo di campo (10), primo per passaggi progressivi (6) ed è dietro al solo Milinkovic per tocchi nell’area difensiva. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

