Napoli processione dell’Immacolata contro la turistificazione selvaggia | Città sempre più invivibile

Nella mattina della Festa dell’Immacolata gli attivisti di Ecologia Politica Napoli e della campagna Resta Abitante hanno sfilato in processione per le vie del centro storico napoletano portando uno stendardo della Madonna Immacolata con scritto “ Santa Maria liberaci dall’Overtourism, dalle Grandi Navi e dai Veleni “. Gli attivisti sono partiti da una S. Gregorio Armeno, la strada dei presepi, piena di turisti, denunciando, come spiegano in una nota, “le conseguenze della turistificazione senza freni che il sindaco Gaetano Manfredi porta avanti per la città di Napoli: una città resa sempre più invivibile – sostengono gli attivisti – per chi ci abita e ci lavora a causa della proliferazione degli affitti brevi, l’inquinamento delle grandi navi, l’aumento del costo della vita e i continui disagi per chi deve spostarsi per andare a lavorare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Napoli, processione dell’Immacolata contro la turistificazione selvaggia: “Città sempre più invivibile”

News recenti che potrebbero piacerti

Basilica Pontificia S.Croce - Torre del Greco (Napoli) 8 dicembre 2025 Festa dell’Immacolata L’uscita della processione del carro trionfale dell’Immacolata dalla Basilica di Santa Croce è prevista per le ore 10:00. In ordine di percorrenza le strade interessate a - facebook.com Vai su Facebook

In processione a Napoli contro over-tourism e inquinamento - Nella mattina della festa dell'Immacolata Concezione le attiviste e gli attivisti di 'Ecologia Politica Napoli' e della campagna 'Resta Abitante' hanno sfilato in processione per le vie del centro sto ... Scrive ansa.it