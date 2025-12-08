Napoli perseguita l’ex moglie e l’aggredisce | arrestato 49enne

Un uomo di 49 anni è stato arrestato dopo aver aggredito ancora una volta la sua ex moglie e aver continuato con il suo comportamento violento anche all’arrivo della polizia. L’episodio si è verificato in un’abitazione di Borgo Sant’Antonio Abate, nel cuore del centro storico di Napoli. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, perseguita l’ex moglie e l’aggredisce: arrestato 49enne

