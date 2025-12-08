Napoli-Juventus non è più la partita è troppo scarsa la Juventus

Dopo 14 turni della Serie A 2025-26, Napoli si conferma in vetta alla classifica, mentre la Juventus mostra segnali di crisi. La sfida tra le due squadre, un tempo imperdibile, perde appeal, con i bianconeri troppo lontani dai propri standard. Analizziamo gli aspetti principali di questa 14ª giornata e le prospettive future del campionato.

FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 14° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26 Napoli in vetta dopo 14 turni. Giocando con gli avanzi. Irridendo il destino sadico che gli impone una serie spaventosa di infortuni. Ma al timone c'è lui, il Feroce Salentino. Che decide di percorrere altre strade. E riesce a mettere in campo una squadra organizzata in ogni reparto, come se da sempre giocasse così. Da un mese domina in Italia e in Europa. Napoli in vetta a petto in fuori. È la serata del ritorno al Maradona del tatuato Fra Cipolla, ipocrita e infingardo come il personaggio di Boccaccio.

