Partita intensa e senza respiri: il Napoli graffia, soffre, lotta e dimostra di essere un top team. La Juventus cerca di resistere, ma il Maradona resta un’arena dove nessuno passa indenne. Certe notti non si raccontano, si vivono. Napoli-Juventus non è solo una partita di calcio: è un romanzo popolare che si scrive tra cori, sudore e appartenenza. È il profumo del mare mischiato alla tensione, è la voce rauca che ti rimane il giorno dopo, è l’abbraccio tra sconosciuti che diventano fratelli per 90 minuti. Il Maradona ha tremato come nelle grandi occasioni. Le luci, le sciarpe al cielo, quell’urlo che precede il fischio iniziale sembrava già un gol. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli-Juventus, lo Stadio esplode: cuore, orgoglio e una città che non si arrende mai