Napoli-Juventus 2-1 Yildiz non basta a salvare Spalletti | al Maradona decide la doppietta di Hojlund
Va in archivio con una sconfitta per 2-1 un nuovo capitolo dell’ eterna sfida tra Napoli e Juventus. I bianconeri di Spalletti escono sconfitti dal Maradona di Napoli. A decidere il match ci pensa Hojlund, autore di una doppietta. A nulla serve il gol del solito Yildiz. Il Napoli surclassa la Juventus sul piano di vista di gioco, voglia di vincere, intensità nei contrasti, recupero delle seconde palle. La Juventus ha avuto qualche lampo, ma manca di costanza e lucidità nel corso dei 90 minuti. La differenza tra le due rose, almeno al momento, è abissale. Antonio Conte, oltre a lavorare sull’intensità fisica, ha lavorato sulla mente dei giocatori, e il risultato quest’oggi si è visto. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Leggi anche questi approfondimenti
Pronostici di oggi 1 novembre: PSG, Bayern Monaco, Juventus, Arsenal, Napoli, Liverpool, Real Madrid
Il Napoli regola il Qarabag in Champions League, successo sofferto della Juventus. Manchester City e Barcellona ko
Napoli-Juventus (domenica 07 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Almeno tre gol al Maradona
Conte e gli infortuni dopo #NapoliJuventus: "5 vittorie? Meglio continuare con l'emergenza. Non recupero nessuno, Lobotka torna in 10-15 giorni" ? Vai su X
Il momento di svolta di Napoli-Juventus è il minuto 75. Spalletti toglie clamorosamente sull’1-1 Yildiz e prende il gol dell’2-1 due minuti dopo senza la possibilità di poter reagire vista l’assenza del suo uomo migliore. Certi giocatori dal campo non devono mai - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Juventus 2-1, il commento dei tifosi: «Devono rientrare quei tre o quattro, poi ce li mangiamo tutti» - Una grande prestazione da parte della squadra ... Scrive msn.com
Napoli-Juventus 2-1, gol e highlights: la decide una doppietta di Hojlund - Hojlund, autore di una doppietta, si aggiudica il titolo di MVP di Napoli- Scrive sport.sky.it
Napoli-Juve 2-1: Spalletti sostituisce il 10 al Maradona e perde, Hojlund ringrazia...McKennie - Prima sconfitta per il tecnico da quando ha preso la guida dei bianconeri: Yildiz la riacciuffa ma non basta, fallito l'assalto al posto Champions ... Scrive tuttosport.com