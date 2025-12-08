Napoli-Juventus 2-1 Yildiz non basta a salvare Spalletti | al Maradona decide la doppietta di Hojlund

Va in archivio con una sconfitta per 2-1 un nuovo capitolo dell’ eterna sfida tra Napoli e Juventus. I bianconeri di Spalletti escono sconfitti dal Maradona di Napoli. A decidere il match ci pensa Hojlund, autore di una doppietta. A nulla serve il gol del solito Yildiz. Il Napoli surclassa la Juventus sul piano di vista di gioco, voglia di vincere, intensità nei contrasti, recupero delle seconde palle. La Juventus ha avuto qualche lampo, ma manca di costanza e lucidità nel corso dei 90 minuti. La differenza tra le due rose, almeno al momento, è abissale. Antonio Conte, oltre a lavorare sull’intensità fisica, ha lavorato sulla mente dei giocatori, e il risultato quest’oggi si è visto. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com