Napoli Juventus 2-1 vetta riconquistata tra mille assenze | il commento di Ravezzani
Inter News 24 Napoli Juventus 2-1, vetta nonostante gli infortuni: Ravezzani analizza i meriti della squadra di Conte. Il Napoli si riprende la vetta della classifica con un successo pesantissimo contro la Juventus, battuta 2-1 al termine di una sfida intensa e combattuta. Un risultato che assume un valore ancora più significativo se si considera il momento di profonda emergenza che sta vivendo la squadra di Antonio Conte, falcidiata dagli infortuni e costretta a fare a meno di ben otto titolari. Nonostante le difficoltà, gli azzurri hanno saputo reagire con carattere, compattezza e qualità, dimostrando di avere una rosa solida anche al di là delle individualità principali. 🔗 Leggi su Internews24.com
