Napoli – Juventus 2-1 | l’eroismo di Hojlund porta gli uomini di Conte in vetta alla Serie A

Notizia fresca giunta in redazione: Rasmus Hojlund ha segnato due gol, compreso un gol vincente al 78?, portando il Napoli con un punto di vantaggio in testa alla Serie A grazie alla vittoria per 2-1 sulla Juventus domenica. Il Napoli sembrava destinato a perdere altri punti nella corsa allo scudetto, ma Hojlund è arrivato in soccorso nel finale con un colpo di testa forte da dentro l’area di rigore. La squadra di Antonio Conte ora è a un punto dall’Inter, ma potrebbe essere raggiunta a 31 punti dal Milan se dovesse battere il Torino lunedì. Hojlund ha segnato con soli sette minuti sul cronometro allo Stadio Diego Armando Maradona quando ha fatto scivolare in area il cross provocatorio di David Neres oltre il tuffo di Michele Di Gregorio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Napoli-Juventus 2-1, Conte batte Spalletti: a segno Hojlund (due) e Yildiz - Lo Stadio Maradona è pronto per ospitare lo scontro più atteso della 14esima giornata: da una parte il Napoli di Conte, reduce in campionato dalla vittoria contro la Roma e da ...

Napoli-Juventus 2-1, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Hojlund - Azzurri da soli in testa alla classifica di Serie A

Napoli-Juventus 2-1, le pagelle: Neres luminoso, si salva Yildiz - Hojlund spietato con una super doppietta, benissimo Neres tra gli Azzurri.

