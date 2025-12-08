Napoli – Juventus 2-1 | l’eroismo di Hojlund porta gli uomini di Conte in vetta alla Serie A

Notizia fresca giunta in redazione: Rasmus Hojlund ha segnato due gol, compreso un gol vincente al 78?, portando il Napoli con un punto di vantaggio in testa alla Serie A grazie alla vittoria per 2-1 sulla Juventus domenica. Il Napoli sembrava destinato a perdere altri punti nella corsa allo scudetto, ma Hojlund è arrivato in soccorso nel finale con un colpo di testa forte da dentro l’area di rigore. La squadra di Antonio Conte ora è a un punto dall’Inter, ma potrebbe essere raggiunta a 31 punti dal Milan se dovesse battere il Torino lunedì. Hojlund ha segnato con soli sette minuti sul cronometro allo Stadio Diego Armando Maradona quando ha fatto scivolare in area il cross provocatorio di David Neres oltre il tuffo di Michele Di Gregorio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Napoli – Juventus 2-1: l’eroismo di Hojlund porta gli uomini di Conte in vetta alla Serie A

Altri contenuti sullo stesso argomento

Pronostici di oggi 1 novembre: PSG, Bayern Monaco, Juventus, Arsenal, Napoli, Liverpool, Real Madrid

Il Napoli regola il Qarabag in Champions League, successo sofferto della Juventus. Manchester City e Barcellona ko

Napoli-Juventus (domenica 07 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Almeno tre gol al Maradona

Juve, da tre anni la stessa storia… ? Il commento del Direttore Guido Vaciago su Napoli-Juventus #Napoli #Juventus #Tuttosport Vai su X

Il momento di svolta di Napoli-Juventus è il minuto 75. Spalletti toglie clamorosamente sull’1-1 Yildiz e prende il gol dell’2-1 due minuti dopo senza la possibilità di poter reagire vista l’assenza del suo uomo migliore. Certi giocatori dal campo non devono mai - facebook.com Vai su Facebook

Napoli-Juventus 2-1, Conte batte Spalletti: a segno Hojlund (due) e Yildiz - Lo Stadio Maradona è pronto per ospitare lo scontro più atteso della 14esima giornata: da una parte il Napoli di Conte, reduce in campionato dalla vittoria contro la Roma e da ... Scrive ilmattino.it

Napoli-Juventus 2-1, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Hojlund - Azzurri da soli in testa alla classifica di Serie A ... Segnala fanpage.it

Napoli-Juventus 2-1, le pagelle: Neres luminoso, si salva Yildiz - Hojlund spietato con una super doppietta, benissimo Neres tra gli Azzurri. Come scrive eurosport.it