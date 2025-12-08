Napoli – Juventus 2-1 doppietta Hojlund

Il Napoli supera 2-1 la Juventus nel match valido per la 14esima giornata di Serie A e si riporta in testa alla classifica salendo a quota 31 punti, a +1 sull’Inter. Decisiva la doppietta, con un gol per tempo, di Hojlund, che sblocca il risultato al 7? con la zampata vincente su assist di Neres e segna il gol vittoria di testa al 33? della ripresa, complice una deviazione fortuita di McKennie. Di Yildiz, al termine di una bella ripartenza bianconera, la rete del momentaneo 1-1 al 14? del secondo tempo, con un diagonale preciso. I bianconeri restano fermi a 23 punti, al settimo posto. Ritorno a Napoli amaro per Spalletti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli – Juventus 2-1, doppietta Hojlund

