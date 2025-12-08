Napoli-Juventus 2-1 | azzurri da sballo Spalletti va KO

731 giorni fa, strappò tanti applausi e qualche lacrima. «Questa é casa mia» disse col mezzo sorriso di chi sa di non poter raccontare tutto. E in quella casa ci è. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli-Juventus 2-1: azzurri da sballo, Spalletti va KO

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Pronostici di oggi 1 novembre: PSG, Bayern Monaco, Juventus, Arsenal, Napoli, Liverpool, Real Madrid

Il Napoli regola il Qarabag in Champions League, successo sofferto della Juventus. Manchester City e Barcellona ko

Napoli-Juventus (domenica 07 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Almeno tre gol al Maradona

Il momento di svolta di Napoli-Juventus è il minuto 75. Spalletti toglie clamorosamente sull’1-1 Yildiz e prende il gol dell’2-1 due minuti dopo senza la possibilità di poter reagire vista l’assenza del suo uomo migliore. Certi giocatori dal campo non devono mai - facebook.com Vai su Facebook

ULTIM'ORA SERIE A 14^ giornata Napoli-Juventus 2-1 ? #Hojlund (7' e 78'), #Yildiz (59') #SkySport #NapoliJuventus #SerieA #Napoli #Juventus Vai su X

Napoli-Juventus 2-1, è la notte di Hojlund: un vero bomber per volare - Due colpi secchi di Hojlund hanno consentito al Napoli di battere la Juve del grande ex Spalletti e di rafforzare la posizione in testa alla ... Lo riporta ilmattino.it

Serie A: Napoli-Juventus 2-1, Conte torna in vetta con super-Hojlund - Una doppietta del danese permette agli azzurri di chiudere da imbattuti il 2025 al Maradona. Riporta msn.com

Napoli-Juventus 2-1, gol e highlights: la decide una doppietta di Hojlund - Hojlund, autore di una doppietta, si aggiudica il titolo di MVP di Napoli- Lo riporta sport.sky.it