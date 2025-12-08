Napoli Juve parla Conte | Complimenti solo ai giocatori c’è da ringraziarli In un momento di grande difficoltà…

Dopo il successo del Napoli contro la Juventus al Maradona, Antonio Conte ha analizzato la gara ai microfoni di DAZN Antonio Conte, dopo la vittoria del Napoli sulla Juventus, ha parlato a DAZN sottolineando l’orgoglio per i suoi giocatori che, nonostante le difficoltà numeriche, stanno dando risposte straordinarie e mostrando grande responsabilità. COMPLIMENTI ALLA SQUADRA . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli Juve, parla Conte: «Complimenti solo ai giocatori, c’è da ringraziarli. In un momento di grande difficoltà…»

