Napoli Juve Marco Baridon a caldissimo | Yildiz unico giocatore ad alzare il tasso tecnico di questa squadra C’è una fotografia che evidenzia le difficoltà – VIDEO

Juventusnews24.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli Juve, l’analisi di Marco Baridon: squadra lenta e fragile, solo il turco alza la qualità ma la sua uscita dal campo lascia dubbi sulla gestione. La sconfitta per  2-1  incassata al ‘Maradona’ ha interrotto la striscia positiva della  Juventus  e ha riaperto il dibattito sulla consistenza tecnica e caratteriale della rosa a disposizione di  Luciano Spalletti. A commentare a caldo il ko contro i partenopei è stato  Marco Baridon, direttore di  , che ha offerto un’analisi lucida e critica della prestazione bianconera, evidenziando le due facce di una medaglia che, al momento, pende più verso l’ombra che verso la luce. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

