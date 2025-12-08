Napoli Juve, l’analisi di Marco Baridon: squadra lenta e fragile, solo il turco alza la qualità ma la sua uscita dal campo lascia dubbi sulla gestione. La sconfitta per 2-1 incassata al ‘Maradona’ ha interrotto la striscia positiva della Juventus e ha riaperto il dibattito sulla consistenza tecnica e caratteriale della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. A commentare a caldo il ko contro i partenopei è stato Marco Baridon, direttore di , che ha offerto un’analisi lucida e critica della prestazione bianconera, evidenziando le due facce di una medaglia che, al momento, pende più verso l’ombra che verso la luce. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Napoli Juve, Marco Baridon a caldissimo: «Yildiz unico giocatore ad alzare il tasso tecnico di questa squadra. C’è una fotografia che evidenzia le difficoltà» – VIDEO