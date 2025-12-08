Napoli-Juve l' esultanza di De Laurentiis | Grande serata tifosi straordinari
Aurelio De Laurentiis esulta a fine partita. Il presidente del Napoli si è espresso sui social dopo il successo sulla Juve."Una grande serata, tifosi straordinari e il condottiero alla guida di una magnifica squadra. Forza Napoli sempre!", scrive su X il patron azzurro.
Napoli, Højlund decide: 7a vittoria di fila al Maradona contro la Juve - Settima vittoria consecutiva del Napoli al Maradona: Hojlund torna al gol con una doppietta e firma il successo.
Napoli-Juventus 2-1, De Laurentiis: «Una grande serata, tifosi e condottiero straordinari» - 1 grazie alla doppietta di Hojlund, ennesima vittoria degli azzurri nonostante il periodo di difficoltà dovuto ...
Il Napoli incerottato liquida la pratica Juventus col minimo sforzo, oggi è troppo ampio il divario tra le due squadre - 1 per il Napoli con doppietta di Hojlund, il gol di Yildiz l'unico calciatore vero della Juve.