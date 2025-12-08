Napoli-Juve l' esultanza di De Laurentiis | Grande serata tifosi straordinari

Napolitoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aurelio De Laurentiis esulta a fine partita. Il presidente del Napoli si è espresso sui social dopo il successo sulla Juve.“Una grande serata, tifosi straordinari e il condottiero alla guida di una magnifica squadra. Forza Napoli sempre!”, scrive su X il patron azzurro.Una grande serata, tifosi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

