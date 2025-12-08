Napoli-Juve le pagelle | Hojlund è l' uomo del match Neres a tratti travolgente

Le pagelle di Napoli-Juve 2-1:Milinkovic Savic 6Beukema 6.5, Rrahmani 7, Buongiorno 6.5Di Lorenzo 7, McTominay 6.5, Elmas 6.5, Olivera 5.5Neres 7, Hojlund 8, Lang 6.5Spinazzola 6, Politano 6.5, Vergara 6.5Conte 7La Penna 6IL MIGLIORE DI NAPOLITODAY: Hojlund. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

