napoli juve ha vinto la rivoluzione di conte hojlund fa un gol alla pippo inzaghi

Negli studi di Sky Sport si commenta a freddo, il giorno dopo, la sfida tra il Napoli e la Juventus. Stefano De Grandis esalta la prestazione degli azzurri, ma soprattuto l’abilità di Conte di mutare il suo Napoli. «Il Napoli è una squadra diversamente spettacolare. Non gioca bene come l’Inter però ha forza fisica, capacità di vincere le partite e velocità. Tre settimane fa si parlava solo dei problemi di Conte che non si può accompagnare il morto, ora quello morto è diventato bravissimo. Ne ha vinto 5 e tre di seguito in campionato con Atalanta, Roma e Juventus. E ha vinto con la rivoluzione di Conte, si è inventato una squadra con tre punte, con due ali e il centravanti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

