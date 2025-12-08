Napoli-Juve De Laurentiis | Grande serata e tifosi straordinari
Tempo di lettura: < 1 minuto “Una grande serata, tifosi straordinari e il condottiero alla guida di una magnifica squadra. Forza Napoli Sempre!!”. Lo scrive su X il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis al termine della vittoria del Napoli per 2-1 sulla Juventus. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
Serie A, è già corsa a due tra Juve e Napoli ?!?
Prima sconfitta per Gasperini alla Roma, il Torino lancia Napoli e Juve al 1° posto in classifica
Roma, Napoli, Juve e Milan: il passo delle principali rivali dell’Inter
Il momento di svolta di Napoli-Juventus è il minuto 75. Spalletti toglie clamorosamente sull’1-1 Yildiz e prende il gol dell’2-1 due minuti dopo senza la possibilità di poter reagire vista l’assenza del suo uomo migliore. Certi giocatori dal campo non devono mai - facebook.com Vai su Facebook
59' | ? | !! Il pareggio di Kenan!!!! @EASPORTSFC @easportsfcit #NapoliJuve [1-1] Vai su X
Napoli-Juventus 2-1, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Hojlund - Azzurri da soli in testa alla classifica di Serie A ... Si legge su fanpage.it
Napoli-Juve 2-1, De Laurentiis festeggia: "Il Condottiero alla guida di una magnifica squadra" - Aurelio De Laurentiis festeggia su X il successo del suo Napoli sulla Juventus, 2- Secondo m.tuttomercatoweb.com
De Laurentiis: “Grande serata, il Condottiero alla guida del Napoli” - ] ... Lo riporta pianetazzurro.it