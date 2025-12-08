Napoli-Juve 2-1 Conte | Stiamo facendo cose incredibili

Napoli, 7 dicembre 2025 - Il Napoli batte per la settima volta consecutiva in casa la Juventus e sorpassa l' Inter in vetta alla classifica. Gli azzurri festeggiano grazie alla doppietta di Hojlund e, almeno per una notte, si godono il primato in solitaria, in attesa di conoscere il risultato del Milan a Torino. Per Antonio Conte e i suoi un'altra serata di massima esaltazione dopo i successi contro Atalanta e Roma: il miglior viatico in vista della trasferta a Lisbona, quando i partenopei saranno ancora alle prese con le tante assenze. Qui Napoli . "Complimenti ai calciatori. In un momento di grandissima difficoltà a livello numerico, stiamo facendo delle cose incredibili - il messaggio lanciato a fine partita da Conte - Chi gioca risponde presente con personalità e senso di responsabilità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

