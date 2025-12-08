Napoli-Juve 2-1 Conte | Stiamo facendo cose incredibili

Sport.quotidiano.net | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli, 7 dicembre 2025 - Il  Napoli  batte per la settima volta consecutiva in casa la  Juventus  e sorpassa l' Inter  in vetta alla classifica. Gli azzurri festeggiano grazie alla doppietta di  Hojlund  e, almeno per una notte, si godono il primato in solitaria, in attesa di conoscere il risultato del  Milan  a Torino. Per  Antonio Conte  e i suoi un'altra serata di massima esaltazione dopo i successi contro  Atalanta  e  Roma:  il miglior viatico in vista della trasferta a Lisbona, quando i partenopei saranno ancora alle prese con le tante assenze.  Qui Napoli . "Complimenti ai calciatori. In un momento di grandissima difficoltà a livello numerico, stiamo facendo delle cose incredibili - il messaggio lanciato a fine partita da Conte - Chi gioca risponde presente con personalità e senso di responsabilità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

napoli juve 2 1 conte stiamo facendo cose incredibili

© Sport.quotidiano.net - Napoli-Juve 2-1, Conte: "Stiamo facendo cose incredibili"

News recenti che potrebbero piacerti

Serie A, è già corsa a due tra Juve e Napoli ?!?

Prima sconfitta per Gasperini alla Roma, il Torino lancia Napoli e Juve al 1° posto in classifica

Roma, Napoli, Juve e Milan: il passo delle principali rivali dell’Inter

napoli juve 2 1Napoli-Juventus 2-1, gol e highlights: la decide una doppietta di Hojlund - Hojlund, autore di una doppietta, si aggiudica il titolo di MVP di Napoli- Si legge su sport.sky.it

napoli juve 2 1Pagina 1 | Napoli-Juve 2-1: Spalletti sostituisce il 10 al Maradona e perde, Hojlund ringrazia...McKennie - Prima sconfitta per il tecnico da quando ha preso la guida dei bianconeri: Yildiz la riacciuffa ma non basta, fallito l'assalto al posto Champions ... Lo riporta tuttosport.com

napoli juve 2 1Il Napoli batte 2-1 la Juve e torna in vetta, doppietta di Hojlund - NAPOLI (ITALPRESS) – Dopo le vittorie contro Atalanta e Roma, il Napoli batte, per 2- Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Juve 2 1