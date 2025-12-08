Napoli in un bicchiere | Casolaro trasforma i simboli in design
Nelle nuove creazioni di vetro firmate Casolaro, la città di Napoli si racconta in modo inatteso: piccole figure tridimensionali sospese nel bicchiere trasformano un gesto quotidiano in un viaggio tra simboli, memorie e superstizioni. La collezione “Anima Napoletana” nasce proprio per custodire questo patrimonio emotivo e popolare. Un progetto che mette Napoli nel bicchiere La . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
“Anima Napoletana”: quando un bicchiere diventa teatro dell’identità partenopea - In un’epoca in cui il design sembra spesso rincorrere l’omologazione globale, è da Napoli che arriva una lezione di energia creativa e radicamento culturale. Da ilmattino.it