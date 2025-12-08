Napoli imbattuto al Maradona nel 2025 | record come nell’87 unica in Europa

Imbattibilità totale. Il 2-1 inflitto alla Juventus regala al Napoli un primato straordinario: chiudere l’anno solare 2025 senza mai perdere in casa in campionato. Su 17 gare disputate al Maradona da gennaio a dicembre, la squadra di Antonio Conte ha raccolto 13 vittorie e 4 pareggi. Un ruolino di marcia perfetto che mancava da 38 anni: l’ultima volta che accadde era il 1987, l’anno del primo, mitico Scudetto. Stadio Maradona Napoli record imbattibilità casa 2025 Dal 1987 al 2025: il filo azzurro della storia. Ci sono record che valgono quanto un trofeo perché raccontano la mentalità. Quello che il Napoli ha costruito nel 2025 è un monumento alla solidità. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

