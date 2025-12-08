Napoli il sindaco Manfredi | Vogliamo ridurre l'accesso delle auto in centro

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha annunciato l'intenzione di limitare l'accesso delle auto nel centro cittadino. Questa misura mira a ridurre il traffico e migliorare la qualità della vita urbana, favorendo una mobilità più sostenibile e un ambiente più pulito. La proposta fa parte di un progetto più ampio di rinnovamento e riqualificazione del cuore della città.

