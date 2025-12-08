Napoli ennesima prova di forza nell' emergenza E il Maradona chiude il 2025 da imbattuto

Napoli, 8 dicembre 2025 - Scegliere l'occasione migliore per sbloccarsi dopo un digiuno di oltre 2 mesi ed entrare ancora di più nel cuore della piazza: succede quando si segna una doppietta all'acerrima rivale Juventus, che dall'ormai lontano 2019 a Fuorigrotta non conosce altro risultato che la sconfitta. Stavolta il castigatore si chiama Rasmus Hojlund, il bomber di riserva pronto a diventare qualcosa di più anche ora che sembra alle porte il rientro di Romelu Lukaku dall'infermeria. I numeri della stagione di Hojlund. Non bisogna infatti dimenticare la causa dell'acquisto del danese è arrivato per 6 milioni di prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 44 milioni (più il 7,5% della futura plusvalenza e pronto a diventare obbligo in caso di qualificazione alla Champions League ) dal Manchester United, che si è riservato anche un diritto di prelazione: appunto il grave infortunio muscolare occorso a Lukaku nel corso dell'ultima amichevole dell'estate, quella contro l' Olympiacos. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

