Napoli dominante | Conte vince oltre l’emergenza e batte la Juve

La fotografia della serata, nelle parole de La Gazzetta dello Sport, è netta: il Napoli . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli dominante: Conte vince oltre l’emergenza e batte la Juve

