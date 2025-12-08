La prova del “Maradona” ha lasciato non pochi strascichi in casa bianconera: nuove critiche all’indirizzo del tecnico toscano La prima sconfitta dell’era Spalletti è maturata dopo la più scialba prestazione dei bianconeri da quando il tecnico di Certaldo siede sulla panchina della Juventus. A Napoli non sono bastati 15-20 minuti del secondo tempo volitivi per indirizzare una partita mai nelle mani dei bianconeri. (Ansa Foto) – Calciomercato.it Le scelte iniziali di formazione non hanno affatto convinto. A da Yildiz in posizione di falso nueve per proseguire con la decisione di puntare ancora una volta su Koopmeiners come braccetto sinistro con Cabal esterno esponendosi di fatto alle folate brucianti di Neres. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Napoli decisiva, hanno già perso la pazienza: “Spalletti via dalla Juventus”