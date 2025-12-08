Napoli Conte si gode il trionfo | Grazie ai ragazzi stanno facendo cose incredibili
Come scritto da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, al termine del 2-1 contro la Juventus è arrivato il consueto messaggio del presidente De Laurentiis: «Una grande serata, tifosi straordinari e il Condottiero alla guida di una magnifica squadra. Forza Napoli Sempre!!». Un rituale ormai fisso, un sigillo di entusiasmo su un Napoli che ha infilato tre vittorie consecutive in campionato e il passaggio ai quarti di Coppa Italia contro il Cagliari. Sempre nel suo articolo sul Corriere dello Sport, Mandarini racconta come Antonio Conte, tra sorrisi e orgoglio, abbia scelto la strada dei ringraziamenti: «C'è da dire grazie, grazie, grazie ai calciatori.
