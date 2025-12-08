Napoli Conte si gode il trionfo | Grazie ai ragazzi stanno facendo cose incredibili

Napolipiu.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"> Come scritto da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, al termine del 2-1 contro la Juventus è arrivato il consueto messaggio del presidente De Laurentiis: «Una grande serata, tifosi straordinari e il Condottiero alla guida di una magnifica squadra. Forza Napoli Sempre!!». Un rituale ormai fisso, un sigillo di entusiasmo su un Napoli che ha infilato tre vittorie consecutive in campionato e il passaggio ai quarti di Coppa Italia contro il Cagliari. Sempre nel suo articolo sul Corriere dello Sport, Mandarini racconta come Antonio Conte, tra sorrisi e orgoglio, abbia scelto la strada dei ringraziamenti: «C’è da dire grazie, grazie, grazie ai calciatori. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

napoli conte si gode il trionfo grazie ai ragazzi stanno facendo cose incredibili

© Napolipiu.com - Napoli, Conte si gode il trionfo: «Grazie ai ragazzi, stanno facendo cose incredibili»

Contenuti che potrebbero interessarti

Pronostico Manchester City-Napoli: Conte ci riprova nella notte di De Bruyne

Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo

Pronostico Napoli-Sporting CP: i numeri confortano Conte

napoli conte gode trionfoIl Napoli torna primo con super Hojlund. Conte gode e si coccola i suoi calciatori - La squadra partenopea domina per lunghi tratti l'incontro, non risultando. Secondo tuttomercatoweb.com

napoli conte gode trionfo"Il Napoli poteva vincere la Champions: è il migliore": Spalletti, il tributo del talismano. E Conte... - ", parla un fedelissimo del tecnico oggi alla guida della Juve: "Ti tocca il cuore e voli in campo" ... Scrive tuttosport.com

napoli conte gode trionfoNapoli-Juve, il primo bilancio tracciato da Spalletti. Conte cita Elmas e un gruppo cresciuto nelle difficoltà - Spalletti torna a Napoli e ne esce sconfitto, tanto da parlare di somme da tirare sul suo periodo alla Juventus. Riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Conte Gode Trionfo