Napoli Conte | Grazie ai ragazzi! Ora non abbiamo paura di niente e di nessuno!

Antonio Conte, allenatore del Napoli, al termine della sfida vinta -con il punteggio di 2-1- contro la Juventus è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole rilasciate anche a Dazn: Non vi siete disuniti dopo il pari, questa vittoria è la piu importante dell’ultimo ciclo?. “Abbiamo iniziato questo ciclo con impegni propanti. Dopo l’Atalanta non potevamo sbagliare col Qarabag, poi a Roma contro la capolista, poi la Coppa Italia dove siamo andati avanti e infine la Juve. Mercoledì altra gara importante contro il Benfica. Mi sento di dire grazie ai ragazzi, perchè in un momento di grande difficoltà oggettiva, anche Lobo infortunato. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Napoli, Conte: ”Grazie ai ragazzi! Ora non abbiamo paura di niente e di nessuno!”

