Napoli circuito a via Caracciolo | in 40mila per le supercar
Quarantamila spettatori in un giorno e mezzo, spalti pieni e rombo dei motori che accompagnerà fino ad oggi il week end dell?Immacolata. Napoli Racing show comincia a tirare le fila. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
NAPOLI RACING SHOW, PASTORE: “CIRCUITO IMPEGNATIVO, VORREI FARLO CON UNA BICILINDRICA” - facebook.com Vai su Facebook
Ecco il Napoli Racing Show da sabato sul lungomare un circuito automobilistico Vai su X
Napoli, circuito a via Caracciolo: in 40mila per le supercar - Quarantamila spettatori in un giorno e mezzo, spalti pieni e rombo dei motori che accompagnerà fino ad oggi il week end dell’Immacolata. Da ilmattino.it
Al via Napoli Racing Show, sul lungomare la carica di 150 piloti - Il lungomare di via Caracciolo diventa un autodromo per il secondo 'Napoli Racing Show', in programma da oggi e fino all'8 dicembre. Scrive ansa.it
Al via dal 6 al 8 dicembre la seconda edizione del Napoli Racing Show - Sul palcoscenico più bello d’Europa, il Lungomare Caracciolo, dal 6 all’8 dicembre 2025 andrà in scena la II° Edizione del Gran Premio di N ... Secondo formulapassion.it